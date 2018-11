Mundo Vídeo: “Assassinaram a minha filha”, grita deputada no Parlamento mexicano Por

A violência no México atingiu um novo nível com o assassinato da filha de uma deputada. Carmen Medel Palma soube do crime quando estava no Parlamento e ficou em estado de choque.

A sessão parlamentar estava a decorrer normalmente quando se ouviram gritos na bancada do Movimento de Regeneracão Nacional (Morena), o partido do Presidente eleito Andrés Manuel López Obrador.

“Mataram a minha filha”, gritava a deputada Carmen Medel Palma.

A mesa interrompeu de imediato os trabalhos.

“Peço a vossa atenção para uma emergência na parte de trás. O pessoal de apoio que preste assistência à deputada”, apelou Marco Antonio Adame, que conduzia os trabalhos do Parlamento mexicano.

“Estamos perante um ato de extrema gravidade para com uma nossa companheira. Prestem todo o vosso apoio”, reforçou.

Valeria, de 22 anos e filha de Carmen Palma, é a mais recente vítima “do estado de violência em que os mexicanos vivem”, salientou Pablo Gómez, deputado do Morena.

A violência tem registado níveis históricos no México. Entre janeiro e setembro, foram registados mais de 21 mil homicídios, segundo a organização Semáforo Delictivo.

“Hoje encaramos a tragédia de uma forma muito mais direta, com um membro desta assembleia”, acrescentou Pablo Gómez: “Todos estamos sujeitos a esta crise de violência no nosso país e todos juntos, como legisladores, devemos responder. Temos de erradicar a violência do México”.

A filha da deputada foi encontrada morta, a tiro, no interior de um ginásio, em Ciudad Mendoza, no estado de Veracruz.

As autoridades acreditam que Valeria, que se encontrava a treinar no momento do crime, foi confundida com outra mulher, que seria o alvo de um ataque encomendado.

Um suspeito do homicídio foi encontrado morto, referiu Miguel Linares, o governador de Veracruz.

Veja o vídeo.