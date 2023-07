Euromilhões Números do Euromilhões de 28 de julho de 2023: Confira a chave! Por

Já são conhecidos os números do Euromilhões desta sexta-feira, dia 28 de julho de 2023, com 63 milões de euros em jogo. Confira a chave

Sexta-feira é dia de Euromilhões e neste 28 de julho de 2023 está em jogo um jackpot de 63 milhões de euros.

Os números sorteados foram os seguintes:

Chave do Euromilhões do dia 28 de julho de 2023

Números: 7, 32, 33, 34 e 38

Estrelas: 6 e 9

