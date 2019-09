Euro2020: Ferro e Podence em estreia no primeiro treino de Portugal

O defesa Ferro e o avançado Daniel Podence foram hoje as grandes novidades no primeiro treino de Portugal de preparação para o jogo de sábado na Sérvia, de qualificação para o Europeu de futebol de 2020.

Além dos dois estreantes, Fernando Santos contou com todos os outros 23 convocados, numa sessão que foi aberta à comunicação social nos primeiros 15 minutos e contou com a presença do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes.

O treino começou com uma pequena palestra do selecionador nacional, seguindo-se um período de exercícios com e sem bola.

Portugal defronta a Sérvia, em Belgrado, no sábado, e viaja, depois, até à Lituânia, onde joga em 10 de setembro, em dois jogos que poderão ser determinantes na luta pelo apuramento direto para o próximo Europeu.

No arranque do apuramento, a formação portuguesa somou dois empates caseiros, com Ucrânia (0-0) e Sérvia (1-1).

A seleção lusa, detentora do título, segue no quarto e penúltimo lugar do Grupo B, com apenas dois pontos, embora tenha menos dois jogos do que a Ucrânia, que lidera com 10, e que o Luxemburgo, segundo, com quatro.

Com mais um jogo do que Portugal, a Sérvia é terceira classificada, também com quatro pontos, enquanto a Lituânia segue em último, com apenas um ponto.