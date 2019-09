Motores Gianfranco venceu Troféu C1 Learn & Drive Por

Se a equipa G Tech se impôs na última jornada do Troféu C1 Learn & Drive, que se disputou no Circuito do Estoril, o triunfo final na competição foi para a Gianfranco Motorsport.

Um pelotão de mais de quatro dezenas de Citroën C1 evoluiu no traçado dos arredores de Lisboa, com os futuros vencedores a mostrarem as suas intenções ao garantirem a ‘pole position’ nos treinos cronometrados.

Apesar da grande competitividade todos os concorrentes cumpriram as primeiras voltas da corrida sem incidentes, e ao longo das seis horas de prova os maiores desafios passavam por paragens nas boxes sem percalços, preservar as mecânicas e evitar as penalizações em pista.

No final Fernando Mayer Gaspar, Ricardo Pereira, Vasco Ferreira Duarte Pires e Diogo Lopes levaram o carro da G Tech à vitória, batendo o quinteto da RP Motosrport, formado por José Pires, Nuno Pires, António Costa, Nuno Cardoso e José Rodrigues, que dessa forma assegurou o título da categoria Pro.

O pódio completou-se com os novos campeões do troféu, Pipo Rodrigues, João Brandão, Hugo Fernandez, José Benito e Rui Maia, no C1 da Gianfranco Motorsport, que dessa forma garantiram a inscrição para as 24 Horas de Spa-Francorchamps.

Arrancando da 35ª posição absoluta e sétima da categoria AM, a C1 Racing Team efetuou uma notável recuperação que a levou à sexta posição final vencendo a categoria, num pódio onde foi acompanhada pela OutScope Racing IT e pela Astrilusa, que tinha arrancado da ‘pole position’ da categoria.

Responsável pelo Troféu C1 Learn & Drive, André Marques considerou a primeira edição da competição um sucesso, fechando com “chave de ouro no Estoril”, destacando “a variedade de pilotos e equipas” que se conseguiu ter nas grelhas de partida. Para o próximo ano já prometeu ‘limar algumas arestas’, “pois nem tudo são ‘rosas”, sendo necessário “trabalhar para melhorar os regulamentos de forma a proporcionar condições de equidade técnica mais elevadas”.

O Troféu C1 segue agora para o Autódromo Internacional do Algarve, de 4 a 6 de outubro, para a prova extra das 24 Horas do Algarve.