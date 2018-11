Local Veja o vídeo da estrada que ruiu em Borba Por

Um troço da Estrada Nacional 255 ruiu em Borba, nesta segunda-feira. Segundo avança a TVI24, há vítimas submersas.

Vários operacionais estão no local para tentar resgatar as vítimas desta derrocada do pavimento.

O helicóptero do INEM também foi mobilizado para o local.

Duas viaturas podem ter caído no local que fica perto de uma pedreira.

As viaturas podem estar a 50 metros de profundidade.

As primeiras informações indicam que podem estar quatro ou cinco pessoas soterradas.

Nas redes sociais já circulam várias imagens e vídeos.

[Em Atualização]