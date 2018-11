Mundo Vídeo: Tenta pegar fogo à bagagem depois de lhe cancelarem viagem Por

Um passageiro revoltou-se pelos sucessivos problemas que a sua viagem estava a ter e, num ataque de raiva, tentou incendiar a própria bagagem no interior do aeroporto, no Paquistão. Veja o vídeo.

Sem chegar a ser identificado pelas autoridades, o homem abriu a mala no meio do aeroporto e começou a separar as roupas.

As imagens mostram-no a tentar pegar fogo a uma peça para, depois, colocar o resto em chamas.

Acabou por ser interrompido pelas autoridades, que apagaram o fogo com medo que este se espalhasse.

De acordo com o Daily Mail, o passageiro estava revoltado com os problemas que o seu voo estava a ter. Primeiro, atrasou-se devido a problemas técnicos e, depois, foi cancelado devido ao tempo.

Não se sabe se o indivíduo chegou a ser detido, mas a companhia aérea terá desculpado as suas ações.

