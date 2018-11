Autoridades da Guatemala acionam alerta vermelho por causa de vulcão

As autoridades de Escuintla, sul da Guatemala, acionaram hoje o alerta vermelho, o nível máximo, na sequência da forte atividade do vulcão de Fogo, que está a afetar milhares de pessoas naquele país da América Central.

O subdiretor do organismo estatal de proteção civil (Coordenação nacional para a Redução de Desastres – Conred, na designação original), Walter Monroy, explicou numa conferência de imprensa que as autoridades de Escuintla decidiram elevar o nível de alerta por causa do aumento da atividade do vulcão, situado a cerca de 50 quilómetros a oeste da capital do país Cidade da Guatemala, que registou, no domingo passado, a sua quinta erupção no ano corrente.

O vulcão de Fogo, com 3.763 metros de altura, abrange as regiões de Escuintla, Chimaltenango e Sacatepéquez.

De acordo com o órgão estatal, a intensa atividade do vulcão de Fogo já afetou cerca de 17.171 pessoas na região de Escuintla, incluindo 3.419 que tiveram de ser retiradas das respetivas casas e transportadas para albergues.

As outras regiões afetadas pela atividade do vulcão mantêm o alerta amarelo (prevenção), informou o mesmo responsável.

Em Sacatepéquez, a forte atividade do vulcão de Fogo já condicionou as rotinas diárias de 57.153 pessoas e desencadeou a retirada de 52.

Já em Chimaltenango, o número de pessoas afetadas ronda os 1.821 e pelo menos 454 foram retiradas das respetivas casas.

Em declarações à comunicação social, Walter Monroy precisou que desde domingo as autoridades estão a visitar todas as comunidades em redor do vulcão para informar as populações e realizar procedimentos de evacuação preventiva.

Até ao momento, pelo menos 10 localidades já foram evacuadas.

A intensa atividade do vulcão de Fogo está a ser marcada por fortes explosões de lava e rochas incandescentes, bem como por colunas de cinzas que têm alcançado os 7.000 metros de altura.

As autoridades admitem que a presença destas poeiras na atmosfera poderão condicionar o tráfego aéreo e estão a aconselhar a direção geral de aviação civil da Guatemala a tomar as precauções necessárias.

A última erupção do vulcão de Fogo, um dos mais ativos da América Central, foi registada em junho passado e provocou na altura 194 mortos e afetou mais de 1,7 milhões de pessoas.

Outras 234 pessoas estão dadas como desaparecidas pelas entidades oficiais, mas as organizações que dão apoio às comunidades locais continuam a insistir que o número de desaparecidos supera os milhares.