Desporto “Estou seguro de que a equipa vai manter o rendimento”, diz Jorge Jesus Por

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, admite que irá fazer algumas alterações para o jogo da Liga Europa frente ao Standard Liège devido ao calendário apertado que tem pela frente.

“Vão entrar outros jogadores que dão todas as garantias e que não têm tido minutos mas que procuram o seu espaço. Estou seguro e confiante que a equipa vai manter o rendimento em relação aos últimos jogos”, confirmou o técnico, em conferência de imprensa.

Sobre o regresso do público às bancadas da Luz, Jorge Jesus mostrou-se satisfeito pela decisão da UEFA em conjunto com as autoridades de saúde portuguesas.

“Sem adeptos não é a mesma coisa, por muito que estejas focado no jogo. A tua adrenalina, a tua ansiedade… ela quebra. É uma satisfação enorme ter quatro ou cinco mil adeptos”, afirmou Jorge Jesus, salientando que “é um bom princípio”.

“Num estádio com 65 mil lugares de certeza que não vai interferir na saúde das pessoas. Penso que não se coloca nada em risco. Estou satisfeito e feliz por ter espectadores no Estádio da Luz”, disse Jorge Jesus, destacando que jogar sem público acaba por dificultar as equipas mais ‘poderosas’.

“Isto tem uma influência muito negativa e tem um fator psicológico muito grande no controlo emocional de ambas as equipas. Quem sai mais prejudicado? As equipas que têm mais adeptos no estádio”, salientou o treinador dos encarnados, falando sobre o momento de Darwin Núñez.

“Está em crescimento, tem muito para crescer, mas é natural que quem acreditou neste atleta, como acreditou a estrutura do Benfica [esteja satisfeito]. Sendo um jogador pouco conhecido, fomos nós que conseguimos ‘sacar’ este jogador aos nossos concorrentes”, salientou o técnico.

Jorge Jesus foi ainda questionado se teme que o país volte a fechar devido à pandemia e tratou de dizer que os portugueses e o mundo tem de “saber viver com ela [pandemia]”.

“Aquilo que eu sei é que a gente tem de saber viver com a pandemia. O mundo vai ter de continuar a viver até aparecer a milagrosa vacina para repor a normalidade”.

No dia em que o Benfica vai a votos, o treinador não esclareceu se continua no cargo ou se pede a demissão em caso da eventual não reeleição de Luís Filipe Vieira.

“Não me quero expressar. Ainda há muita gente a votar e não quero ter influência em nada, mas o presidente sabe o que eu penso”, respondeu Jorge Jesus.

O Benfica recebe o Standard Liège, nesta quinta-feira, em partida da 2.ª jornada do Grupo D da Liga Europa, marcado para as 20h00, no Estádio da Luz.