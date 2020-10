Nas Notícias Portugal com recorde de 3960 novos casos de covid-19 Por

Foram registados em Portugal 3960 novos casos de covid-19, no último período de 24 horas, o valor diário de contágios mais elevado desde o início da pandemia.

O anterior máximo tinha sido fixado no último sábado, com 3669 novos casos.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), foram registadas 24 mortes no mesmo período.

Com 2114 novos casos, a região Norte continua a ser a mais afetada ao nível do contágio.

Segundo alguns epidemiologistas, citados pela agência Lusa, o Norte poderá chegar aos 7000 novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2 já na próxima semana.

Das 24 mortes registadas, 11 ocorreram na região Norte, oito em Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Centro e uma no Alentejo.

Em relação aos internamentos, o número de pessoas hospitalizadas continua a subir desde há mais de uma semana, sendo agora 1794 pessoas, das quais 262 em unidades de cuidados intensivos.

Os números da DGS indicam que, desde o início da pandemia, foram confirmados 128 392 infetados, 74 001 recuperados e​ 2395 óbitos.

Estão ativos 51 996 casos.