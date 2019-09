Motores Estoril Classics está de regresso e promete ser inesquecível Por

A segunda edição do Estoril Classics está a pouco mais de uma semana de distância, mas já há novidades que vão certamente aguçar o ‘apetite’ dos fãs.

É que a organização acaba de confirmar a presença de alguns nomes que fizeram furou no automobilismo e no motociclismo de outras eras, como os antigos pilotos de ralis Ari Vatanen e Mikko Hirvonen, o ex-piloto de motociclismo (Mundial de Velocidade) Giacomo Agostini ou um dos criadores daquilo em que hoje se transformou o famoso Blancpain GT Series, Patrick Peter.

Organizado pelo Turismo de Cascais, o evento tem tudo para agradar, aglutinando as corridas de máquinas de outros tempos no Circuito do Estoril, com o Rally de Portugal Hitórico ou outras manifestações ligadas ao automóvel ou à mota como é o concurso de elegância. O mesmo é dizer, feito à medida dos fãs e das famílias deles.

Em pista serão mais de 150 automóveis e motos de competição, avaliados em cerca de 40 milhões de euros, equipas representando mais de 20 nacionalidades diferentes, num completo programa que irá incluir 14 provas, com destaque, muito naturalmente, para a ‘rainha’ Fórmula 1 Classic. Mas a que não faltarão os 1000 Km Sports Cars ou Spirit Speed Bikes. Isto para além das Historic Endurance, do HGPCA Formula 1 e do Lurani Trophy.

Nos Jardins do Casino Estoril, dia 13 de Outubro, os holofotes vão estar apontados para o VII Concours d’Elegance ACP. São 50 automóveis de grande prestígio a lutar pelo prémio Best of Show, que será decidido por um júri composto por especialistas internacionais. Este ano, os candidatos prometem uma competição acesa nas diversas categorias do concurso: “Vintage”, “Post Vintage”, “Aston Martin”, “Americanos pós-guerra”, “Sport pós-guerra”, “Sport e GT anos 60 e 70” e “Sonhos Psicadélicos”.

As entradas nas bancadas A e B do Circuito do Estoril são grátis, sendo que antes destas provas a 12 e 13 de outubro haverá a noite ‘mágica’ de Sintra, que leva até à serra o Rally de Portugal Histórico no dia 11.

Para os aficionados que queiram ver as máquinas de perto no ‘paddock’ e nas boxes há bilhetes disponíveis, mas limitados a 3000, que podem ser adquiridos no site do evento: https://estorilclassics.com/programa/.