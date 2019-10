Motores Carlos Barbot vence prova animada do Iberian Historic Endurance Por

Carlos Barbot foi o vencedor da segunda corrida do Iberian Historic Endurance integrada no programa do Estoril Classics.

Foi uma prova bastante animada, que não confirmou o favoritismo dos vencedores da prova de sábado, que partiam da ‘pole-position’.

De facto a ideia de que Pedro Bastos Resende e Miguel Pais do Amaral iriam dominar a prova como fizeram no sábado parecia adquirida, pois largavam na frente e aproveitaram esse facto, enquanto Barbot largou bem do terceiro lugar da grelha e assumiu o segundo posto.

Se nas primeiras voltas a ordem dos três primeiros não se alterou, o abandono de Bastos Resende e Pais do Amaral deixou Carlos Barbot e o Merlyn MK4 no comando, com uma vantagem confortável sobre James Hilliard e James Guess, que no Ginetta G10 encetaram uma recuperação incrível desde o 27º lugar no ‘grid’.

Para além de vencer a corrida Barbot impôs-se na classe H-GTP, enquanato atrás do piloto de Vila Nova de Gaia houve novidades. Uma paragem demasiado longa do Ginetta G10 acabou por atirar Hilliard e Guess para a quinta posição, permitindo a Miguel Ferreira e Francisco Carvalho levarem o Ford Escort RS à segunda posição, vencendo entre os H-1971, tal como havia sucedido na véspera.

James Guess ainda conseguiu recuperar o terceiro posto, deixando para trás o Marcos 1800 GTS de Chris Conoley e Allen Tice, vencendo a classe H-1965, enquanto nos H-C o triunfo ia para um BMW, numa categoria onde Paulo Rompante levou o seu Alfa Romeo Giulia Ti Super ao segundo posto.

Igualmente segundo, mas em H-1971 terminou José Carvalhosa e o seu Porsche 911 2.5 T, com Fernando Silva e Francisco Gallego a completarem o pódio da classe, depois de uma boa prova no seu Alfa Roemo GTAm.

Filipe Nogueira e o seu Ford Escort MKI foi o melhor nos H-1976, batendo Rafael e Eduardo Alcalá, em Porsche 911 2.7 RS, e João Sardiinha e Rui Bevilacqua, em Vauxhall Firenza Magnum.

Na classe dos H-1965 Bart Uiterwaal e Gerard Zwart foram segundos com o seu impressionante Ford Mustang, com Robert Frowein e Ottmanr Gast a serem terceiros, aos comandos do seu Jaguar E-Type.

Finalmente entre os Gentleman Driver Spirit, Nuno Nunes levou a melhor sobre Piero dal Maso, numa ‘guerra’ de Porsche 911 SWB, com António Castro e Luís Carlos a levarem o Ford Anglia à terceira posição. E, mais do que isso, esta dupla garantiu o triunfo no BRM Index Performance, recebendo um relógio exclusivo do patrocinador.