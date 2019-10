Motores João Diogo Lopes vence segundo confronto do Group 1 no Estoril Classics Por

Depois de no sábado ter sido Filipe Martins a impor-se na primeira corrida do Group 1 no Estoril Classics, no domingo foi a vez de João Diogo Lopes levar a melhor.

Aos comandos do seu Ford Escort RS 2000 o piloto aproveitou muito bem os problemas de Ricardo Pereira – que partia da ‘pole-position’ – e acelerou na largada para assumir a liderança.

Diogo Lopes ‘levou consigo’ André Pinheiro, que aos comandos do Jaguar XJ8 V12 não deu um minuto de descanso ao piloto do Ford Escort RS2000, que não teve quaisquer problemas mecânicos, contrariamente ao de Paulo Vieira, que foi obrigado a arrancar de último.

João Diogo viria a impor-se e triunfar também na categoria H81-2000, enquanto Pinheiro foi segundo e venceu a H81-MAX, sendo que uma recuperação espetacular de Vieira o levou ao último lugar do pódio, sendo também segundo nos H81-2000. Isto depois de ter deixado para trás o Porsche 924 Turbo de Piero Dal Maso.

Dal Maso teve de se contentar com o quarto posto e segundo dos H81-MAX, cujo pódio foi completado por José Fresco, em Ford Capri MKIII V6, sendo sétimo absoluto. Já o terceiro dos H81-2000 foi Hugo Nazário, aos comandos de um Porsche 924.

A quinta posição foi muito disputada, e significou também o triunfo dos H81-1600. Inicialmente esteve na posse de Rafael Cerveira, que ao fim de seis voltas se viu suplantado por Madalena Gaspar, que numa ‘guerra’ entre Volkswagen Golf GTi levou a melhor.

Já François Guerin levou o seu BMW 1600TI à nona posição, vencendo os H71-1600, levando a melhor sobre Miguel Ribeiro, que ao volante do seu Alfa Romeo Giulia completou o top dez absoluto e foi segundo na classe.

Nos 1052 o melhor foi Francisco Cardoso e o seu pequeno Peugeot 104 ZS, superando Carlos Maciel, em Toyota Starlet, e Miguel Barat, em Hilman Imp, enquanto da Produção João Posser foi o vencedor, superiorizando-se a Francisco Freitas e Tomás Pinto Abreu.

A temporada do Group 1 Portugal prossegue no Autódomo Internacional do Algarve nos próximos dias 1 a 3 de Novembro, fazendo parte do programa do Algarve Classic Festival.