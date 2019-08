Motores “Este resultado foi mau” assume Ricardo Teodósio após o Rali Vinho da Madeira Por

Ricardo Teodósio terminou o Rali Vinho da Madeira fora do top dez, depois de ter sido obrigado a claudicar na etapa de sexta-feira e regressar no domingo.

Vários percalços acabaram por impedir o piloto algarvio e o seu navegador, José Teixeira, de obter o resultado esperado na prova insular.

Fotos: AIFA

Uma ligeira saída de estrada acabou por causar alguns estragos no Skoda Fabia R5 assistido pela ARC Sport e obrigar Teodósio a dar por finda a sua presença no segundo dia do rali, uma prova marcada por condições climatéricas que nem sempre foram as mais favoráveis.

Felizmente para o piloto de Albufeira o seu principal adversário não conseguiu os pontos suficientes para o destronar da liderança do Campeonato de Portugal de Ralis, num evento que já sabia iria ser sempre muito complicado para si.

“Um nevoeiro que teimou em me acompanhar, um toque no troço de Santana que danificou uma jante do Skoda e um peão na segunda passagem pelo mesmo troço, com muito tempo perdido, foram algumas justificações para este desfecho. Este resultado foi mau e não estava previsto”, considera Ricardo Teodósio.

O piloto algarvio refere também: “Esta foi a minha sexta participação no Rali Vinho madeira, a segunda com o Skoda e gostaria de ter feito melhor que o ano passado. Mas, a Madeira necessita de muito conhecimento, e não foi possível ficar à frente do Armindo. Agora vamos decidir o que faremos em relação às provas que faltam para o CPR”.