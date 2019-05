“Estamos a fazer dos polícias os maus da fita e a premiar os bandidos”, acusa Ventura

O caso da Cova da Moura levou uma juíza do Tribunal de Sintra a uma sentença inédita, nesta segunda-feira, de condenar oito dos 17 agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) da esquadra de Alfragide a penas de prisão.

Em causa, estão crimes de agressão e sequestro, sendo que oito agentes foram condenados (sete com penas suspensas e um com um ano e seis meses de prisão efetiva).

Além das condenações, o tribunal determinou uma indemnização às vítimas, sendo que num dos casos há um agente que tem de pagar 50 mil euros.

André Ventura considera que, com esta sentença, o tribunal faz dos polícias “os maus da fita”, ao mesmo tempo que está “a premiar os bandidos”.

“Esta foi uma segunda-feira negra, com a condenação de vários polícias da esquadra de Alfragide. Da leitura da sentença, no Tribunal de Sintra, parece resultar a insensibilidade do tribunal para a dificuldade do trabalho da polícia em algumas zonas e bairros mais sensíveis”, enquadra, em declarações ao PT Jornal.