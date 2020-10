Nas Notícias “Esquerda está a dar um espetáculo extremamente triste”, diz Rangel Por

A entrevista de António Costa à TVI, ontem à noite, não foi mais do que uma nova cena de um “espetáculo triste que a esquerda está a dar ao país”, no entender de Paulo Rangel.

Com a proposta do Orçamento de Estado para 2021 (OE2021) em cima da mesa, decorre um “jogo do empurra entre Governo e Bloco de Esquerda”, complementou o eurodeputado eleito pelo PSD, numa análise para a TVI24.

Um “jogo” no qual também participa “o PCP”, que já se colocou de fora das negociações do OE2021.

“É um espetáculo extremamente triste que a esquerda está a dar ao país. Quando vêm as dificuldades, estes partidos não estão à altura”, sustentou o social-democrata.

A entrevista de António Costa foi “bastante atrapalhada e até bastante trapalhona”, segundo Paulo Rangel.

“O primeiro-ministro diz todos os dias uma coisa diferente, diz tudo e o seu contrário. Há duas semanas, ‘aqui del Rei’ que vai haver uma crise política e que vai embora, agora diz que não vai embora. É uma pessoa muito habilidosa”, comentou.

“Se há coisa em que ele tem ‘skill’ é nessa habilidade, ora faz uma birra e diz que vai embora, ora diz que não vai nem que caia o carmo e a trindade”, concluiu Paulo Rangel.