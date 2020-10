Nas Notícias Caiu parte do teto do Parlamento Por

O mau tempo, associado à passagem da depressão Bárbara, provocou danos no edifício da Assembleia da República, com parte do teto a cair junto da sala do Governo.

As infiltrações de água, para além dos danos no estuque, provocaram a queda de parte do teto no corredor de acesso à sala do Governo, corredor esse que está agora com acesso condicionado.

É nessa sala que o primeiro-ministro e os ministros se reúnem antes de comparecerem na Sala das Sessões, onde decorrem os debates em plenário.

A GNR colocou fitas para delimitar o acesso, estando ainda quatro baldes colocados junto à porta da sala do Governo, para recolher a água que vai pingando do teto.

O edifício do Parlamento sofreu uma remodelação de fundo, em 2008 e 2009, sendo que um dos problemas a resolver com essa remodelação era precisamente a infiltração de água.