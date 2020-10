Nas Notícias Daniel Oliveira acusa António Costa de silenciar críticos Por

Daniel Oliveira, fundador do Bloco de Esquerda e comentador, acusou o primeiro-ministro, António Costa, de silenciar dois críticos, José Gomes Ferreira e Alberto Gonçalves.

Num artigo de opinião para o Expresso, o fundador do blogue Arrastão abordou o “rapto de José Gomes Ferreira” e o caso “dos likes de Alberto Gonçalves”.

No texto, Daniel Oliveira responsabilizou António Costa, “o ‘poderoso líder’”, pelo fim do programa ‘Negócios da Semana’, conduzido por José Gomes Fererira, que nos últimos tempos tem assumido uma posição bastante crítica para com o primeiro-ministro.

Ainda há poucos dias, José Gomes Ferreira afirmou que António Costa faz parte de um sistema que procura “controlar as instituições” para “dar os negócios do Estado aos amigos”.

“A longa mão de António Costa suspendeu o ‘Negócios da Semana’. Só quem vive alienado acredita que isto foi obra do acaso”, escreveu Daniel Oliveira, referindo ainda que “o ‘poderoso líder’ conseguiu que o Facebook retirasse do radar mais um corajoso manifesto de Alberto Gonçalves”, outro crítico do governante.

“Portugal conhece dois Estados: quando a direita salva o país da bancarrota e quando somos esmagados pela ditadura socialista. Estamos agora nesse triste estado de opressão. Esperemos, se São Passos regressar e o Santo Resgate nos salvar, sair dele rapidamente”, reforçou Daniel Oliveira.