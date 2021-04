Nas Notícias Esplanadas podem voltar a fechar em caso de “incumprimento” Por

As esplanadas voltaram a abrir na passada segunda-feira, mas de imediato foram relatados casos de abusos das normas sanitárias. Hoje, o Ministério da Administração Interna (MAI) avisou que, em caso de “incumprimento”, as esplanadas poderão voltar a fechar.

O próprio primeiro-ministro, António Costa, se mostrou surpreendido com a ‘facilidade’ com que as pessoas deixam de usar a máscara nas esplanadas, mesmo não estando a consumir. Após as declarações do governante, os proprietários dos espaços reagiram, salientando que não têm como ‘obrigar’ os clientes a cumprir a obrigatoriedade do uso de máscara nos momentos em que não estão a consumir.

O tema foi analisado ontem, na reunião da Estrutura de Monitorização do Estado de Emergência, com o MAI a defender um reforço da fiscalização às esplanadas pelas forças de segurança, admitindo que estes espaços possam ser encerrados e os infratores responsabilizados em caso de incumprimento das regras em vigor.

“O incumprimento das medidas de contenção da pandemia justifica o fecho antecipado desses espaços e a correspondente responsabilização dos infratores”, decidiu a estrutura.

“A necessidade de uma maior fiscalização em setores de atividade onde têm surgido surtos de SARS-CoV-2 foi igualmente equacionada, tanto pelo atraso no controlo da pandemia como pelo efeito negativo nos riscos de incidência em concelhos com pouca população”, referiu ainda o MAI, em comunicado.