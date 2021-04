Nas Notícias “Os milagres acontecem”, diz Constança Braddell, um mês depois das críticas ao Infarmed Por

No início de março, um apelo de Constança Braddell tornou-se viral, depois da jovem, portadora de fibrose quística, criticar o Infarmed por não autorizar o uso de um medicamento inovador.

O caso ganhou tal dimensão que, em poucos dias, o Infarmed aprovou 14 pedidos de autorização para o uso do medicamento Kaftrio, sendo um deles destinado a Constança Braddell. Agora, a jovem voltou a mostrar-se ativa nas redes sociais.

“Quase um mês mês de Kaftrio. Sinto-me tão feliz por me ter sido dada uma segunda oportunidade de viver, nunca imaginei que em tao pouco tempo me sentiria tao bem. Os milagres acontecem”, escreveu Constança Braddell (que optou pela língua inglesa na última frase).

Este texto, na publicação feita no Instagram, é bem diferente do ‘desespero’ que a jovem transmitia no início de março, depois de sofrer um agravamento do estado de saúde. Desde setembro de 2020, tinha perdido 13 quilos.

Foi nessa altura que a jovem, de 24 anos, acusou publicamente o Infarmed de “virar costas” aos doentes com fibrose quística, uma doença genética, hereditária e rara.

“Não quero morrer, quero viver! Nunca pensei chegar ao ponto de ter de escrever sobre a iminência da minha morte. Azar o meu, que nasci e resido num país onde a fibrose quística tem pouca ou nenhuma expressão e daí o tratamento que me poderá salvar a vida me estar a ser negado”, escreveu Constança Braddell, num apelo que se tornou viral.