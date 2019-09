Espanhol Carlos del Cerro Grande arbitra Zenit-Benfica na Liga dos Campeões

O árbitro espanhol Carlos del Cerro Grande foi designado pela UEFA para dirigir na quarta-feira o encontro entre Zenit São Petersburgo e Benfica, da segunda jornada do grupo G da Liga dos Campeões de futebol.

Internacional desde 2013, o árbitro espanhol vai cruzar-se pela primeira vez com a equipa principal do Benfica, informa hoje o sítio da UEFA na Internet, depois de na época 2013/14 ter dirigido um jogo dos ‘encarnados’ na Youth League frente aos franceses do PSG.

Em novembro de 2018, Carlos Del Cerro Grande, de 43 anos, arbitrou o encontro entre Portugal e da Polónia, do grupo 3 da Liga das Nações, que a seleção campeã europeia venceu por 3-2.

Na Liga Europa, competição que decorre na quinta-feira, o russo Sergey Karasyov vai estrear-se a ‘apitar’ jogos do FC Porto, dirigindo na Holanda a visita dos vice-campeões portugueses ao Feyenoord, da segunda jornada do grupo G.

Em Alvalade, na receção do Sporting aos austríacos do LASK, da segunda ronda do grupo D, vai estar o árbitro luxemburguês Alain Durieux.

O suíço Adrien Jaccottet vai arbitrar a receção do Sporting de Braga ao Slovan Bratislava, do grupo K, e o romeno Radu Marian Petrescu dirigirá, em Guimarães, o jogo entre o Vitória local e os alemães do Eintracht Frankfurt.

O português Tiago Martins foi nomeado para dirigir o jogo do grupo J entre os austríacos do Wolfsberger e a Roma, que é orientada pelo português Paulo Fonseca.