"Erro grosseiro numa obra da Câmara" não afeta segurança do Metro, diz Medina

Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, garantiu que os túneis do Metro de Lisboa “estão seguros”, salientando que o desabamento de ontem ocorreu numa obra sob responsabilidade da autarquia.

O acidente, um desabamento de uma parte do túnel do metro na zona da Praça de Espanha, ocorreu ontem à tarde, provocando quatro feridos ligeiros.

“Este problema que aconteceu decorre de uma obra da Câmara Municipal de Lisboa totalmente alheia ao metro, isto não é um problema que pré-existisse no túnel do metro, que houvesse uma fragilidade, que houvesse ali alguma dificuldade, não”, salientou o autarca.

“Isto decorreu de um problema que é uma obra da Câmara, onde ocorreu um erro grosseiro, em que ocorreu uma perfuração na vertical do túnel do metro que não devia ter acontecido”, acrescentou Fernando Medina, que falou aos jornalistas nos Paços do Concelho, após uma reunião com os presidentes do Metropolitano de Lisboa e da Carris.

O acidente “não resulta de nenhum problema da linha do Metro”, insistiu o edil lisboeta, reforçando que os túneis “estão seguros e sem nenhum risco”.