Nas Notícias “Erro” nas obras na Praça de Espanha provoca quatro feridos e suspensão do Metro Por

Um “erro” durante as obras que decorrem na Praça de Espanha provocou um desabamento na linha azul do Metro de Lisboa, do qual resultaram quatro feridos ligeiros.

Na origem do “incidente”, um abatimento de um teto entre a estação de São Sebastião e a Praça de Espanha, esteve “um erro do ponto de vista de intervenção na obra”, precisou Carlos Castro, vereador com o pelouro da Proteção Civil, em declarações aos jornalistas, no local.

O autarca acrescentou que já foi aberto um inquérito.

Na altura do desabamento, passava uma composição que teria cerca de 300 pessoas a bordo.

Citada pela Lusa, fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) indicou que “um homem de 27 anos e uma mulher com 54” foram transportados para o Hospital de Santa Maria, com “ferimentos ligeiros”.

No local, o INEM prestou assistência a duas mulheres, de 25 e 26 anos, complementou a mesma fonte.

A circulação na linha azul foi interrompida, encontrando-se suspensa nas próximas horas.