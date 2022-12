Nas Notícias Entrega de encomendas: Portal da Queixa recebeu quase 15 mil reclamações Por

Setor dos Correios, Transporte e Logística regista aumento de 45% no número de queixas. Atraso nas entregas é o principal motivo de reclamação dos consumidores.

As reclamações dirigidas ao setor dos Correios, Transportes e Logística têm vindo a aumentar, sobretudo pelo atraso das encomendas, principal motivo de queixa dos consumidores (44%). Desde o início do ano, foram registadas no Portal da Queixa perto de 15 mil reclamações, um crescimento de 45%, face a 2019, período de pré-pandemia. Só em dezembro, mês de Natal, as queixas já ultrapassam as 2.300. Os Correios Expresso Nacional e Internacional são a categoria mais reclamada, absorvendo 57% do total de reclamações.

Uma análise do Portal da Queixa ao setor dos Correio, Transporte e Logística identificou um aumento significativo do número de reclamações geradas na plataforma.

Desde o dia 1 de janeiro a 21 de dezembro deste ano, os consumidores portugueses registaram 14.591 reclamações, um aumento de 45% comparativamente com o período homólogo de 2019, – ano de pré-pandemia e de normal situação no setor – onde se verificaram 10.059 reclamações.

Entre os principais motivos de reclamação apresentados, destaca-se o atraso nas entregas, a gerar 6.474 reclamações (44%), encomendas perdidas ou extraviadas acolhem 2.256 reclamações (15%), encomendas retidas na alfândega a somar 1.746 reclamações (12%) e dificuldades no serviço de apoio ao cliente a registar uma fatia de 2.494 reclamações (17%).

Os dados analisados indicam que, só este mês (de 1 a 21 de dezembro), já foram registadas 2.314 reclamações no Portal da Queixa relacionadas com problemas nas entregas de encomendas (16% do total apurado em 2022). Destaca-se como principal motivo de queixa o atraso nas entregas, reportado em 1.811 reclamações (78%), um resultado que poderá ser atribuído ao período pós-Black Friday (onde a maioria das compras foi online) e também devido às compras de Natal.

Segundo revela a análise, a categoria mais reclamada do setor é o Correio Expresso Nacional e Internacional, a representar 57% do total de reclamações recebido este ano. De janeiro até ao dia 21 de dezembro já somam 8.405 reclamações, sendo que, 1.870 foram registadas este mês (22%).

Relativamente ao alcance das reclamações relacionadas com a categoria Correio Expresso – Nacional, estas foram visualizadas, durante os últimos 12 meses, 1.226.841 vezes. Em média, cada queixa dirigida teve 174 visualizações. Já na categoria Correio Expresso – Internacional, as queixas denunciadas foram vistas 187.973 vezes. Em média, cada reclamação registou 183 visualizações.