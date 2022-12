Nas Notícias 56% das empresas ainda tem dúvidas sobre legislação ambiental Por

“Saber Mais” é o novo programa de formação da Sociedade Ponto Verde, para as empresas clientes, que vem proporcionar a aquisição de conhecimento e de competências em áreas essenciais para apoiar o seu percurso rumo à circularidade. Desenhado à medida das suas necessidades, o programa formativo é definido com base num diagnóstico* prévio que aferiu como prioridades de formação os grandes temas da Legislação Ambiental (56%), o Ecodesign e Redução de Embalagens (32%) e a Reutilização (24%).

Em doze ações de formação, a decorrerem em 2023 e online, a equipa da Sociedade Ponto Verde e empresas de consultoria externa vão formar e capacitar os inscritos em tópicos considerados “muito prioritários” pelos inquiridos como a Gestão das Embalagens, Rotulagem e Alegações Ambientais, e Enquadramento Legal da Reutilização.

Também a Legislação de Países da União Europeia, a Iconografia de Reciclagem ou as Ferramentas de Circularidade são tópicos “prioritários” e, por isso, contemplados no “Saber Mais”, que integra ainda outras áreas de interesse no seu portfólio de sessões de formação como Programas de Financiamento Ambiental, desenvolvimento de Relatórios de Sustentabilidade ou Marketing Sustentável.

Sociedade Ponto Verde alerta para sustentabilidade

A Sociedade Ponto Verde pretende desta forma contribuir para tornar os colaboradores das empresas mais capacitados para a tomada de decisão quanto ao packaging, considerando a sua sustentabilidade e o seu ciclo de vida, mais informados quanto à legislação que os impacta, e mais sensibilizados, esclarecidos e participativos na reciclagem das embalagens, em casa e em todo o lado.

Através do Saber Mais a Sociedade Ponto Verde coloca ao dispor dos seus clientes o seu know-how de mais de 25 anos na promoção da Economia Circular através do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE), assente num forte compromisso com a Inovação, Investigação e Desenvolvimento, Literacia Ambiental e Cidadania Ativa.

Para Ana Isabel Trigo Morais, CEO da Sociedade Ponto Verde: “com este projeto de formação damos mais um importante passo no âmbito da nossa estratégia de inovação e da nossa missão, proporcionando e partilhando conhecimento especializado e o que de melhor sabemos fazer a favor da promoção da Economia Circular trabalhando, em simultâneo e complementarmente dois vetores muito importantes: as empresas e os cidadãos”.

Os interessados poderão inscrever-se e conhecer o calendário das ações de formação, através da plataforma Saber Mais, onde estas serão também ministradas, num programa que decorre totalmente online, permitindo mais flexibilidade de adaptação à disponibilidade dos formandos.

*Resultados de auscultação efetuada a uma amostra de 300 empresas e PME’s clientes da Sociedade Ponto Verde, em agosto de 2022.