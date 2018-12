Endesa baixa preço da eletricidade em média 6,3 por cento no mercado livre em 2019

A Endesa, empresa que opera no mercado liberalizado de energia, anunciou hoje que vai reduzir em média 6,3 por cento o preço da eletricidade em Portugal em 2019.

“Apesar da subida constante de custos, a Endesa optou pela estratégia de não alterar os preços para 2019, de forma a promover a estabilidade económica dos seus clientes, encarregando-se desta subida de custos”, refere a empresa, sublinhando que “a descida da tarifa de acesso em 11 por cento não compensou o aumento dos custos energéticos”.

E prossegue: “Se no fecho de 2017 os preços do mercado grossista foram 30 por cento mais elevados relativamente aos do ano anterior, este ano de 2018, até ao dia de hoje, foi apresentada uma subida de quase 9 por cento comparativamente ao ano passado”.

Assim, para 2019 a situação “não será diferente”, sendo que lembra que está previsto “um aumento ainda maior”.

Há mais de 20 anos no mercado português, a Endesa conta com cerca de 300 mil clientes, segundo a informação disponível na página da empresa na internet.

A redução anunciada hoje pela Endesa segue-se à descida comunicada pela EDP, em média de 3,5 por cento, também para o mercado liberalizado.

No mercado regulado, as tarifas de eletricidade vão descer também 3,5 por cento para os consumidores domésticos a partir de 01 de janeiro, o que representa uma diminuição de 1,58 euros para uma fatura mensal de 45,1 euros, de acordo com as contas divulgadas pelo regulador.