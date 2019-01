Mundo Encontradas almofadas que podem pertencer ao avião onde seguia Sala Por

Duas almofadas que poderão pertencer ao avião onde seguia Emiliano Sala, futebolista contratado pelo Cardiff ao Nantes, foram encontradas nesta quarta-feira, avança a AFP.

As almofadas terão sido vistas pelas autoridades francesas, numa praia em Surtainviile. Como resultado dessa descobertas, foi definido um perímetro para buscas, naquela zona.

O aparelho desapareceu no dia 21 de janeiro, no Canal da Mancha. No avião, um monomotor, seguiam o piloto, Dave Ibbotson, de 59 anos, e Emiliano Sala, jogador de 28 anos contratado pelo Cardiff.

As autoridades terminaram as buscas, que foram retomadas de forma privada, após uma angariação de fundos.