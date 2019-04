Desporto Morre o pai de Emiliano Sala. Contava 58 anos Por

A tragédia volta a abater-se sobre a família do jogador argentino, que morreu num acidente de avião no canal da Mancha. Horácio Sala foi vítima de um enfarte. Contava 58 anos.

A família de Emiliano Sala volta a enfrentar uma tragédia, com a morte do pai do malogrado jogador. Horácio Sala foi vítima de um enfarte.

“De madrugada sentiu uma dor forte no peito, chamaram o médico mas quando ele chegou o Horácio já tinha falecido”, revelou Daniel Ribero, presidente do clube San Martín de Progreso e amigo da família, citado pelo jornal argentino ‘Clarín’.

Fontes próximas revelam que a dor da perda do filho, que morreu na sequência da queda da aeronave que o transportava de Nantes para Cardiff, nunca foi ultrapassada por Horácio Sala.

O filho, de 28 anos, morreu num acidente de avião a 21 de janeiro ao sobrevoar o Canal da Mancha.