Fórmula 1 Mercedes apresenta o seu novo monolugar de F1 a 13 de fevereiro Por

A Mercedes anunciou a data de apresentação do seu novo monolugar de Fórmula 1, que acontecerá antes do arranque dos testes de inverno no Circuito da Catalunha-Barcelona.

O W10 – assim se chamará o novo carro – sucede ao W09 que venceu o Campeonato do Mundo em 2018 e será revelado a 13 de fevereiro, antes do ‘shakedown’, para perceber se está tudo bem com o monolugar que este ano será tripulado pelo Campeão do Mundo Lewis Hamilton e por Valtteri Bottas.

Este novo monoposto será o décimo de todos os fabricados nas instalações da equipa em Brackley (Inglaterra), desde que a marca de Estugarda regressou à Fórmul1, aproveitando em 2019 as estruturas então criadas para a Brawn GP.

Tal como em 2018 o Mercedes F1 deverá mesmo assim rolar antes da apresentação em Silverstone, próximo das instalações onde são fabricados os seus motores, Brixworth.