Motores Elisabete Jacinto vence o Africa Eco Race Por

Elisabete Jacinto alcançou finalmente o seu objetivo de vencer a categoria de camiões no Africa Eco Race. Um feito para a estóica piloto portuguesa, que mais uma vez foi acompanhada por José Marques e Marco Cochinho.

Aos comandos do MAN TGS # 404 da equipa Bio-Ritmo a tripla lusitana completou hoje a sua especial competitiva da prova, conseguindo terminar na segunda posição da classe, a 1m49s do melhor do dia nos T4, o checo Tomas Tomecek.

Fotos: AIFA

Elisabete e os seus companheiros de equipa completaram o setor seletivo de 217,69 quilómetros da 11ª etapa, entre Akjout e Fimlit (Mauritânia) em 2h02m09s. O que sentenciou a sua vitória nos T4, com 2h42m de vantagem sobre o belga Noel Essers. Isto porque a tirada de domingo, no Lago Rosa (Senegal) já nada vai decidir.

“Hoje correu tudo bem. Apesar de ainda termos feito algumas travessias de dunas, logo nos primeiros quilómetros, a especial era curta e muito rápida. Não tivemos problemas a assinalar e conseguimos imprimir um bom andamento. Alcançámos o segundo lugar nesta especial, que é muito positivo, e estamos verdadeiramente felizes com a nossa prestação neste Africa Race 2019”, contou a piloto do Montijo na chegada a Saint Louis no Senegal.

Amanhã cumpre-se a 12ª e última etapa do Africa Eco Race. Os 22 quilómetros cronometrados cumpridos em torno das margens do Lago Rosa, em Dakar, já não entram na classificação final. No entanto, esta é sempre a especial mais aguardada de todo o rali, não só pelo misticismo que a rodeia, como também por marcar o final de mais uma edição desta grande maratona africana.