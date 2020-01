Motores Fernando Barreiros supera dificuldades na Mauritânia Por

Fernando e Nuno Barreiros concluíram mais uma etapa na 12ª edição do Africa Eco Race, deixando para trás mais de 600 quilómetros, 499,4 de especial.

Na tirada entre Tidjikja e Idini, na Mauritânia, a dupla portuguesa da Isuzu D-Max ultrapassou várias dificuldades, mas mostraram que com perseverança podiam superar as areias do deserto do Sahara ocidental.

Foto: AIFA

Apesar do cansaço que já se começa a notar, Fernando Barreiros mostra-se satisfeito e preparado para avançar para a fase final do evento, já em território do Senegal.

“Está a ser uma prova muito dura e difícil. Passamos muitas horas em competição e chegamos ao acampamento muito cansados. Mas, estamos empenhados em chegar ao fim independentemente das dificuldades”, relatou o piloto da Isuzu laranja.

A 11ª etapa do Africa Eco Race 2020 comporta a última especial mauritana, e é bastante curta e terá apenas 187,16 km cronometrados. No entanto, os concorrentes terão que manter o foco até ao fim.

O percurso será relativamente rápido, com algumas travessias de dunas, mas sem grandes dificuldades. A última ligação, com a passagem da fronteira com o Senegal para chegar ao acampamento que estará instalado no antigo aeródromo de Saint Louis, será o último grande desafio desta 12ª edição do Africa Eco Race.