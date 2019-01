Desporto Sporting e FC Porto empatam sem golos Por

A partida deste sábado entre Sporting e FC Porto, da 17.ª jornada da Liga, é definida pelo equilíbrio que tem sido tradicional nos clássicos portugueses.

A melhor entrada do FC Porto teve resposta nas saídas rápidas do Sporting, a colocar a defesa dos ‘dragões’ em alerta. A primeira metade terminou com ligeiro ascendente do Sporting, que teve nos pés de Nani uma boa oportunidade para marcar.

A troca de Oliver pelo lesionado Maxi Pereira deu ao FC Porto um novo ajuste tático que permitiu o controlo do jogo nos primeiros instantes da etapa complementar.

Soares dispôs de uma oportunidade flagrante aos 55 minutos, mas não conseguiu finalizar da melhor maneira. Instantes depois foi Marega a falhar o alvo com um remate de pé esquerdo.

A resposta do Sporting não demorou. Bruno Fernandes colocou Casillas à prova aos 62 minutos, enquanto Bas Dost cabeceou desenquadrado minutos mais tarde.

Iker Casillas protagonizou ainda uma grande defesa, aos 77 minutos, em resposta a um remate de Gudelj.

A igualdade permite o FC Porto (43 pontos) manter a distância para o Sporting (35), que segue em quarto lugar. O Benfica é segundo (38 pontos) e o Sporting de Braga terceiro (37).