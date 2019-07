EDP Renováveis garante contrato de energia de 20 anos no Brasil

A EDP Renováveis S.A. alcançou um acordo para um contrato de aquisição de energia de 20 anos para a venda de energia a ser gerada pelos parques eólicos Monte Verde VI e Boqueirão I-II, no Rio Grande do Norte, Brasil.

Segundo um comunicado da empresa enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os projetos eólicos têm uma capacidade total de 126 megawatts (MW) e o início de operações deverá ocorrer em 2022.

Atualmente, a EDP Renováveis (EDPR) tem 467 MW de tecnologia eólica onshore instalada no Brasil e, com este novo contrato, reforça a sua presença num mercado “com baixo perfil de risco”, através do estabelecimento de contratos a longo prazo, “com recursos renováveis atrativos e fortes perspetivas para o setor a médio e longo prazo”, refere a comunicação enviada à CMVM.

A EDPR tem atualmente mais de 1 gigawatt (GW) de projetos de energia eólica e solar em desenvolvimento, dos quais 0,2 GW têm início da operação previsto para 2021, 0,4 GW para 2022 e 0,5 GW até 2023, com todos os contratos de longo prazo assegurados.

Considerando o contrato de aquisição de energia (CAE) agora conseguido, a EDPR tem atualmente contratados 3,3 GW dos ~7 GW de capacidade global prevista para o período de 2019/22.

A EDPR registou lucros de 61 milhões de euros no primeiro trimestre de 2019, uma diminuição de 35 por cento em relação ao período homólogo de 2018.

As receitas da empresa, que tem sede em Madrid e está cotada na bolsa de Lisboa, totalizaram nos primeiros três meses do ano 521 milhões de euros, 1 por cento menos do que um ano antes.

O lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) totalizou 385 milhões de euros (mais 1 por cento do que no primeiro trimestre de 2018).

A empresa, que tinha em 31 de março último 1.424 trabalhadores, mais 12 por cento do que um ano antes, revela que os custos financeiros líquidos aumentaram 80 por cento, para 96 milhões de euros.