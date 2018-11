Nas Notícias “É espantoso. O cheiro a poder transformou o Bloco”, diz Ferreira Leite Por

No programa Pares da República, emitido pela TSF, Manuela Ferreira Leite teceu duras críticas ao Bloco de Esquerda, acusando o partido de se “transformar, na sua ideologia e posicionamento”.

“É verdadeiramente espantoso que, em tão pouco tempo, o cheiro ao poder tenha chegado a um partido de forma a transformá-lo, na sua ideologia e posicionamento”, afirmou Manuela Ferreira Leite, em declarações à TSF.

A antiga ministra das Finanças lembra que, nas próximas eleições, “ninguém irá ao engano”, considerando que o partido liderado por Catarina Martins deixa clara a sua posição.

“Agora, já ninguém vai ao engano. As pessoas vão conscientes de que o Bloco de Esquerda pode ir para o Governo, sentar-se na mesa do Conselho de Ministros, deixar de ser um partido de protesto”, afirma.

Manuela Ferreira lembra, no entanto, que o Bloco de Esquerda tem de clarificar um aspeto.

“É um partido de transformação”, que ainda não disse que “passou a solidarizar-se com a nossa presença nas instituições internacionais, a nossa presença na Europa e com a acatação de uma política que conduza àquilo que são as condições gerais do projeto do Euro”.