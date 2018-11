Motores Final do WTCR ‘castiga’ mais os Audi Por

A última jornada da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), que terá lugar no próximo fim de semana em Macau irá ter nos Audi RS3 LMS os carros com mais lastro.

Os modelos alemães vão alinhar no antigo território português do extremo oriente com 60 kg a mais, enquanto os Hyundai i30 N serão pela primeira vez desde a Eslováquia os carros mais leves.

A performance de todos os construtores durante a fase asiática do calendário foi utilizada para os cálculos para a final do campeonato, sendo que os Audi foram os mais rápidos nas qualificações das corridas realizadas fora da Europa, e por isso receberam o máximo de penalização.

O segundo carro mais pesado em Macau é o Honda Civic Type R TCR, que ficou a uma décima do RS3 LMS e irá alinhar no próximo fim de semana com um lastro de 50 kg, apesar do valor atribuído ao Audi se dever ao ajustamento específico do sistema de equilíbrio de desempenho – o chamado Balance of Performance do TCR –, o que resulta na prática aos dois carros terem o mesmo peso total 1.315 kg.

Já o Hyundai i30 TCR irá competir com 40 kg de lastro, depois de ter ficado a duas décimas do Aido, enquanto os Volkswagen Golf GTi TCR irão transportar 30 kg a mais, tendo em conta a ‘pole position’ e a vitória conseguida em Suzuka. Será a primeira vez que levam lastro desde Hungaroring, onde competiram com 20 kg de lastro.

O Peugeot 308 TCR e o Cupra TCR correm com 10kg a mais em Macau, menos 10 kg que o Alfa Romeo Giulietta TCR, enquanto os carros dos seis ‘wild car’ presentes irão alinhar com lastro mais 20 kg.