Motores Dupla distinção para Gil Antunes Por

A dias do final do Campeonato de Portugal de Ralis, no Algarve, Gil Antunes acaba de ser distinguido em dois acontecimentos diferentes.

Depois de ter alinhado no Rali de Amarante Baião e também no Almada Extrem Sprint – que decorreu há pouco mais de uma semana nas antigas instalações da Lisnave – o piloto do Renault Clio R3 T e o seu navegador Diogo Correia tiveram uma agenda preenchida.

A dupla esteve presente na Mecânica – Salão Profissional de Aftermarket, Equipamento Oficial e Logística no expositor do seu patrocinador Motrio, que no ano da comemoração dos seus 20 anos de presença no mercado nomeou Gil Antunes como seu embaixador.

Depois piloto e co-piloto foram premiados pela autarquia de Sintra no decorrer da Gala dos Campeões, cerimónia que decorreu a 29 de outubro no auditório Jorge Sampaio, do Centro Cultural Olga Cadaval. Gil Antunes e Diogo Correia foram galardoados com o prémio referente ao título alcançado na categoria RC3 do Campeonato de Portugal de Ralis em 2017.

“Apesar de não termos conseguido uma época desportiva isenta de azares, estou feliz pelos passos que tenho consigo no meu projeto. É para mim um imenso orgulho este novo desafio e sinto-me grato pela oportunidade de representar uma marca conceituada como a Motrio onde toda a sua ‘equipa’ me tem ‘acolhido’ de forma excecional”, afirma o piloto de Sintra a propósito.

Gil Antunes tem agora o seu foco virado para o final da temporada: “Temos ainda o Algarve para terminar a época, vamos apostar em fazer uma prova concentrados para terminar o ano com um bom resultado! Por outro lado, continuamos a trabalhar já na próxima época de forma até ao terminar deste mês ter tudo já a cem por cento definido do que iremos fazer”.