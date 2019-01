Motores Pedro Almeida aposta num Skoda para o ‘Nacional’ de Ralis Por

Depois de ter competido em 2018 aos comandos de um Ford Fiesta R5, Pedro Almeida irá alinhar este ano no Campeonato e Portugal de Ralis num Skoda Fabia R5.

Esta aposta com um carro que será assistido pela ARC Sport era algo em que o piloto de Famalicão pensava há já algum tempo, e que agora se concretiza, num projeto que inclui Nuno Almeida como navegador.

Para Pedro Almeida a opção pelo Fabia R5 explica-se “pela performance do carro, mais agressivo que o anterior” e com um andamento que o satisfaz mais, depois de perceber as suas capacidades num teste.

O piloto famalicense tem evoluído, mas quer progredir mais: “Vamos procurar aproveitar a aprendizagem que tivemos no primeiro ano no Campeonato de Portugal de Ralis, procurando ser mais rápidos, com a mesma consistência e certamente querendo mais do que a sexta posição alcançada na época anterior”.

“Falamos com os responsáveis da ARC Sport nos primeiros quilómetros que fizemos com o Skoda e temos já uma noção do que queremos em termos de ‘set-up’ para a primeira prova da época, em Fafe. Temos confiança na equipa, que nos deixa tranquilos relativamente a um ano que será mais exigente que o anterior, onde temos objetivos mais altos”, refere ainda Pedro Almeida, já com o pensamento no Rali Serras de Fafe, prova de abertura da temporada de 2019.