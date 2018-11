EUA Vídeo: Aluna agride professora com um murro Por

Uma aluna da Escola Secundária Frederick Douglas, nos Estados Unidos, agrediu a professora com um murro, depois de uma discussão na sala de aula. A docente tinha voltado ao ativo depois do tratamento de um cancro. Veja.

De acordo com a publicação original, feita através do Instagram, a professora tinha regressado ao trabalho naquele dia, depois do tratamento a um cancro.

A razão que motivou a discussão é ainda desconhecida.

As imagens mostram uma outra aluna a tentar acalmar a colega, enquanto esta se troca de razões com a docente.

De acordo com a Fox News, a vítima é uma “profissional altamente conceituada na área das ciências e uma pessoa respeitada na igreja”.

A Escola Secundária Frederick Douglas, em Baltimore, emitiu um comunicado a condenar o episódio e a informar que o mesmo está já sob investigação.

“Os nossos professores e profissionais trabalham muito e sacrificam muito do seu tempo, criatividade e amor genuíno pela educação para depois serem tratados desta forma”, defende uma responsável pela União de Professores de Baltimore, citada pela mesma fonte.

Veja as imagens.