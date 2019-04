Motores Dunas deixam Paulo Rui Ferreira mais perto da liderança Por

Paulo Rui Ferreira e Jorge Monteiro conseguiram aproximar-se um pouco mais da liderança do Morocco Desert Challenge na quarta etapa da prova.

A dupla da Toyota Hilux Overdrive assistida pela Mracing tirou bom partido das dunas que compunham a tirada de hoje e terminou-a na quinta posição, reduzindo para 13 minutos a desvantagem para o comandante, Eric Van Loon.

Fotos: AIFA

Num dia propício aos Buggy, a etapa que ligou Foum a Zagora apresentava uma especial de 308 quilómetros com as primeiras passagens pelas dunas do Erg Chebbi, em que Paulo Rui Ferreira conseguiu fazer um dia tranquilo, já que a mecânica não deu problemas, e isso deixou-o mais confiante para as três etapas que ainda faltam cumprir até ao final da prova.

“Depois dos problemas que tivemos ontem com o carro, os nossos mecânicos conseguiram perceber que as complicações eram ao nível das suspensões e resolveram as contrariedades pelo que hoje já sentimos maior conforto na condução”, contou o piloto leiriense à chegada a Zagora.

Paulo Rui Ferreira referiu também que “etapa correu bastante bem”, sublinhando: “Fizemos uma jornada limpa e sem problemas. Entrámos nos primeiros cordões de dunas muito tranquilos e conseguimos ultrapassar as passagens de areia bastante bem. Hoje imprimimos um ritmo mais forte e estamos animados”.

“Ainda faltam três etapas para o rali terminar e por isso ainda muito pode ainda acontecer. Até agora o balanço é positivo e queremos continuar a dar o nosso melhor para terminarmos bem classificados”, acrescentou o piloto da Hilux Overdrive da Mracing.

A sexta etapa do Morocco Desert Challenge 2019 disputa-se amanhã entre Zagora e Merzouga e os 370 km que compões esta especial terão um pouco de tudo. As planícies de areia de Fezzou a Marabout, o desfiladeiro de MHarech, as dunas de Ouzina, trilhos mais longos através de percursos arenosos e uma primeira travessia do Erg Chebbi para terminar.