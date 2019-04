Motores Paulo Rui Ferreira ‘segura’ segundo lugar em Marrocos Por

Paulo Rui Ferreira e Jorge Monteiro ultrapassaram com dificuldade mais uma etapa do Morocco Desert Challenge mas mantiveram a segunda posição da classificação geral dos automóveis.

A dupla da Toyota Hilux Overdrive assistida pela Mracing realizou o 10º tempo, numa tirada que ligava Assa a Foum Zguid, que incluiu um setor seletivo de 425 quilómetros.

Fotos: AIFA

Não obstante dificuldades de ordem mecânica, que atrasaram a equipa, Paulo Rui Ferreira diz que em termos de percurso não foi tão difícil como esperava: “Apesar dos avisos da organização em relação às muitas dificuldades do dia de hoje a etapa acabou por ser bastante rolante e não encontramos grandes contrariedades ao nível do percurso. No entanto, tivemos algumas complicações com o carro que ainda não percebemos quais são o que nos atrasou bastante em certas situações”.

“Neste momento, os nossos mecânicos já estão a trabalhar para tentar perceber o problema para que amanhã esteja tudo apostos para mais uma jornada. Furámos quatro vezes e com o tempo que demorávamos a trocar os pneus acabávamos por ser passados por uma série de veículos e como não havia vento tivemos que andar muito tempo no pó”, contou o piloto de Leiria.

Paulo Rui Ferreira está mais contente com a posição na classificação: “Não conseguimos imprimir o ritmo desejado, mas mantivemos o segundo lugar à geral o que nos deixa motivados para atacar as dunas que vão aparecer amanhã e que serão de certeza um sério desafio”.

A quinta etapa do MDC 2019 realiza-se entre Foum Zguid e Zagora e será composta de muita areia. Depois de atravessarem o Lago Iriki, os concorrentes têm pela frente o cruzamento do Erg Chebbi de leste a oeste e de norte a sul. O acampamento estará situado na ‘Dune de Tinfou’ não muito longe de Zagora. O Setor seletivo será composto por 308 km cronometrados.