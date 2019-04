Economia angolana contraiu 1,7% em 2018 – INE

A economia angolana contraiu 1,7 por cento em 2018, de acordo com um documento divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) de Angola, relativo ao IV trimestre desse ano.

O INE angolano aponta, no entanto, que este valor “poderá sofrer alterações aquando” da publicação dos resultados finais das Contas Nacionais.

Esta contração corresponde às previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI), divulgadas em dezembro de 2018 e surge depois de o Produto Interno Bruto (PIB) – toda a riqueza produzida no país – angolano ter já registado uma recessão de 0,2 por cento em 2017.

No documento divulgado hoje pelo INE, este refere que o PIB angolano cresceu 2,2 por cento durante o IV trimestre de 2018 face ao período homólogo de 2017, um crescimento que não conseguiu impedir a recessão de 1,7 por cento no acumulado do ano.

Dos 17 setores contabilizados pelo Departamento de Contas Nacionais e Coordenação Estatística, seis verificaram um crescimento em 2018: Eletricidade e Água (22,3 por cento), Intermediação Financeira e de Seguros (11,7 por cento), Serviços Imobiliários e Aluguer (3,0 por cento), Correios e Telecomunicações (1,8 por cento), Administração Pública, Defesa e Segurança Social Obrigatória (1,2 por cento) e Construção (0,4 por cento).

Estes seis setores representam uma participação acumulada de no PIB de 28 por cento.

Em sentido inverso, Subsídios (-62,6 por cento), Pesca (-17,1 por cento), Serviços de Intermediação Financeira Indiretamente Medidos (-15 por cento) e Imposto Sobre os Produtos (-12,7 por cento) foram os setores que verificaram uma maior quebra durante o ano de 2018.

Ainda assim, apesar dos valores negativos, estes quatro setores representam cerca de 5 por cento do total do PIB de Angola.

Um dos principais indicadores que contribuiu para a queda do PIB de Angola em 2018 foi a quebra de 9,5 por cento na Extração e Refinação de Petróleo, responsável por 33 por cento de toda a riqueza produzida anualmente pelo país.

De acordo com o Relatório de Fundamentação do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2019, o Governo angolano estima que o crescimento do PIB face a 2018 se situe entre os 2,3 por cento e os 2,8 por cento.