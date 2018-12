Nas Notícias Drones dos ‘Coletes amarelos’ podem perturbar aeroporto de Lisboa Por

O movimento ‘Coletes amarelos’ que sairá às ruas portuguesas, nesta sexta-feira, poderá estar a preparar uma iniciativa que visa colocar drones perto do aeroporto de Lisboa por forma a perturbar o funcionamento do tráfego aéreo.

A ideia terá sido avançada num grupo na rede social WhatsApp e a polícia estará a tentar investigar esta situação, precavendo eventuais dificuldades para a aviação, nesta sexta-feira, em Lisboa.

“Já estão os drones a circular em Inglaterra, no aeroporto. Quero ver o mesmo a acontecer aqui em Portugal. Quero ver os drones no ar aqui no aeroporto para a gente parar isto tudo”, cita a revista Sábado declarações de um membro do grupo.

A Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) tem previstas sanções para quem coloque este tipo de aparelhos perto de aeroportos.

De acordo com a lei portuguesa, os drones estão proibidos de circular a mais de 120 metros de altura e nas áreas de aproximação e descolagem do aeroporto.

Fonte da ANAC salienta à Sábado que “trata-se de um apelo ao terrorismo”.

“E os atentados aos transportes aéreos ultrapassam a ANAC”, disse esta fonte da autoridade que gere a aviação civil em solo nacional.