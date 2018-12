Preço do barril Brent cai 5,04% para 54,45 dólares, preço mais baixo de 15 meses

O preço do barril de crude Brent para entrega em fevereiro encerrou hoje no mercado de futuros de Londres em baixa de 5,04 por cento, para 54,35 dólares, o nível mais baixo nos últimos 15 meses.

O petróleo do Mar do Norte, de referência na Europa, acabou a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,89 dólares abaixo dos 57,24 com que fechou a transações na quarta-feira.

O preço do petróleo tornou a cair fortemente, depois de uma subida de 1,74 por cento na quarta-feira, perante o receio entre os investidores com um excesso de oferta.

Esta situação pode vir a suscitar uma disputa de quotas de mercado entre os exportadores, segundo os analistas.