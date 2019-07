Dragão em festa para apresentação da equipa do FC Porto para a época de 2019/20

O FC Porto, vice-campeão nacional de futebol, apresentou-se hoje aos sócios para a temporada 2019/20, numa festa no Estádio do Dragão, que culmina com o jogo com o Mónaco.

Num clima de grande festa, Alex Telles foi o jogador mais aplaudido durante a apresentação e o treinador Sérgio Conceição foi o que recebeu mais carinho dos adeptos e Danilo também foi aplaudido, depois de uma semana em que chegou ser afastado dos treinos do clube portuense.

Com muitos cânticos a pedir a conquista do título nacional e o Estádio do Dragão quase completamente cheio, enquanto os jogadores do FC Porto entravam um a um, os jogadores da Mónaco, treinado pelo português Leonardo Jardim, aproveitaram para ‘aquecer’ antes do jogo.

Um dos momentos da noite aconteceu no momento da entrada de Falcao, ex-jogador dos ‘dragões’, atualmente no Mónaco: o colombiano, que não vai jogar no jogo de apresentação do FC Porto, devido a lesão, foi recebido com muitas palmas e palavras de incentivo, tendo retribuído da mesma forma.

Nas apresentações dos jogadores e dos respetivos números houve alguns pontos de destaque. O número 1, que era de Casillas, não foi anunciado, Romário Baró ficou com o número que era de Brahimi (8), Pepe passa a ser o 3 – era o 33 na época passada – e o número 2 será usado pelo jovem Tomás Esteves, de apenas 17.

Numeração atualizada e plantel completo do FC Porto:

2- Tomás Esteves

3- Pepe

4- Diogo Leite

5- Iván Marcano

6- Bruno Costa

7- Luis Díaz

8- Romário Baró

9- Vincent Aboubakar

10- Shoya Nakajima

11- Moussa Marega

13- Alex Telles

15- Mamadou Loum

17- Tecatito Corona

18- Wilson Manafá

19- Chancel Mbemba

20- Zé Luís

22- Danilo Pereira

23- Yordán Osorio

24- Renzo Saravia

25- Otávio

26- Vaná

27- Sérgio Oliveira

29- Tiquinho Soares

31- Diogo Costa

37- Fernando Andrade

39- Galeno

49- Fábio Silva

51- Mouhamed Mbaye

54- Diogo Queirós

67- Madi Queta