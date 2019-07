Motores Hélder Silva lidera primeiro dia de Rampa de Murça Por

Hélder Silva foi o mais rápido no primeiro dia da Rampa de Murça, sexta prova do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group.

O piloto do Juno CN 09 tirou bom partido do seu protótipo e também dos problemas de caixa de velocidades do SilverCar do favorito João Fonseca para realizar o melhor tempo na única subida oficial da prova do CAMI Motorsport realizada este sábado.

Fotos: FOTO GTI

Depois de já ter sido o mais rápido na segunda oficial de treinos, Hélder Silva rodou em 2m05,195s, superando a concorrência direta e aquele que este ano tem sido o seu maior rival na disputa pela segunda posição, José Correia, cada vez mais adaptado ao Osella PA2000 EVO2. O piloto de Braga terminou o dia a 0,451s do mais rápido.

Os problemas no SilverCar de João Fonseca no ‘warm up’ permitiram a Luís Nunes e o seu Ford Fiesta ST R5 terminar a jornada de hoje com a terceira marca absoluto e o melhor dos Turismo e da Divisão 2, sendo um segundo melhor que Joaquim Teixeira, que não contente em ser o mais rápido da Divisão 3 foi também o segundo melhor dos Turismo a bordo do seu Seat Leon MK3, para além de garantir o quarto tempo absoluto,

O quinto registo da ‘geral’ foi Parcídio Summavielle, que acabou por comparecer em Murça com o Skoda Fabia R5, e se mostra mais uma vez capaz de subir ao pódio dos Turismo. Na Divisão 4 Pedro Marques dominou, com um Cupra TCR que pareceu não acusar as mazelas do acidente do Caramulo.

Já no Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha Flávio Saínhas e o Ford Escort MKI levaram a melhor neste primeiro dia da prova transmontana, superando Fernando Salgueiros e o seu Ford Escort MKII por 2,9s. O seu companheiro de equipa em carro idêntico foi com o terceiro tempo.

Finalmente na Taça de Portugal de Montanha 1300 Leonel Brás regressou com o Citroën AX em força, pois bateu a concorrência nesta primeira jornada, nomeadamente João Diogo Santos e o Fiat Punto 85 Sport, a quem ‘deu’ oito segundos. Daniel Gouveira, também em Fiat Punto, ficou com o terceiro tempo. Nos Clássicos 1300 a liderança é de Domingos Fernandes, no Autobianchi A112 Abarth.