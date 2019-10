Doadores públicos e privados dão 12,62 mil milhões de euros para fundo contra doenças infecciosas

Doadores públicos e privados comprometeram-se a contribuir com 12,62 mil milhões de euros para o Fundo Global da Luta contra a Sida, a Tuberculose e a Malária, anunciou hoje em Lyon o Presidente francês, Emmanuel Macron.

Os organizadores da conferência, realizada nesta cidade francesa, tinham fixado em 12,07 mil milhões de euros o montante a angariar para a erradicação da sida, da tuberculose e da malária até 2030, doenças que causam quase três milhões de mortes por ano.

“Estamos aqui”, afirmou Emmanuel Macron, avançando que a verba deve poder ser levantada nas próximas semanas.

O Presidente francês já tinha anunciado hoje um aumento de 15 por cento na contribuição da França para o Fundo Global da Luta contra a Sida, a Tuberculose e a Malária ao longo de três anos.

A contribuição atual da França é de 980 milhões euros em três anos.

O Fundo Global recebe e investe aproximadamente quatro mil milhões de dólares por ano para apoiar programas administrados por especialistas locais nos países e comunidades mais necessitados, representando cerca de dois terços do total do financiamento internacional para a Tuberculose e Malária e 20 por cento do financiamento internacional para a SIDA.