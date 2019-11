Djokovic vence Masters 1000 de Paris pela quinta vez

O tenista sérvio Novak Djokovic, líder do ‘ranking’ mundial, conquistou hoje pela quinta vez o Masters 1000 de Paris, ao derrotar o canadiano Denis Shapovalov, 28.º da hierarquia.

Para conquistar o seu 34.º torneio Masters 1000 – ficou a um do recordista Rafael Nadal -, o sérvio precisou de apenas 65 minutos e venceu por 6-3, 6-4.

Apesar do triunfo em Paris, Djokovic já sabia que vai deixar de ser número um mundial, após 52 semanas à frente do ‘ranking’, cedendo na segunda-feira o ‘trono’ a Nadal.

Antes do final do ano, ‘Nole’ ainda pode recuperar o primeiro lugar, durante as ATP Finals, que se disputam a partir de 10 de novembro, em Londres, com os melhores oito tenistas da temporada.

Este foi o quinto encontro entre Djokovic e Shapovalov, todos disputados em 2019 e todos ganhos pelo sérvio.