Armazenamento de água em outubro só subiu na bacia hidrográfica do Ave

A quantidade de água armazenada subiu em outubro apenas na bacia hidrográfica do Ave e desceu nas outras 11 em comparação com o mês de setembro, segundo dados do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH).

De acordo com os dados disponibilizados hoje, no último dia do mês de outubro, e comparativamente ao último dia do mês anterior, verificou-se a subida do volume armazenado de água na bacia hidrográfica do Ave e a descida nas outras 11 das bacias monitorizadas pela Agência Portuguesa do Ambiente.

Das 59 albufeiras monitorizadas, três apresentam disponibilidades hídricas superiores a 80 por cento do volume total e 30 têm disponibilidades inferiores a 40 por cento do volume total.

A bacia do Sado (25,6 por cento) era a que apresentava no final de outubro menor disponibilidade de água, seguida pelas do Barlavento (30,7 por cento), do Lima (33,9 por cento), do Arade (40,3 por cento), do Oeste (40,4 por cento), de Mira (46,9 por cento)

As bacias do Cávado (62,7 por cento), do Guadiana (61,7 por cento) e do Douro (60,9 por cento) tinham os níveis mais altos de armazenamento no final de outubro.

Acima dos 50 por cento de armazenamento estavam ainda as bacias do Ave (51,1 por cento), do Tejo (54,3 por cento) e do Mondego (58,0 por cento).

As albufeiras com menor disponibilidade de água situavam-se em outubro nas bacias do Guadiana e do Sado.

Na bacia do Guadiana, a albufeira de Abrilongo (concelho de Campo Maior, distrito de Portalegre) estava em outubro apenas com 1,8 por cento de disponibilidade de água e a de Lucefit (Alandroal, distrito de Évora) com 4,5 por cento.

No Sado, a albufeira de Campilhas (concelho de Santiago do Cacém, em Setúbal) estava em outubro com 6,6 por cento de disponibilidade de água e Monte da Rocha (concelho de Ourique, em Beja) com 8,5 por cento.

Os armazenamentos de outubro de 2019 por bacia hidrográfica apresentam-se inferiores às médias de armazenamento de outubro (1990/91 a 2018/19), exceto para as bacias do Cávado, Douro e Arade.

A cada bacia hidrográfica pode corresponder mais do que uma albufeira.