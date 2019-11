Polícia de Zurique deteve suspeito da morte de português num hotel da cidade

Um homem de 39 anos, de nacionalidade brasileira, foi detido no sábado pela polícia de Zurique por suspeita de ser o autor da morte de um português, encontrado morto num hotel daquela cidade suíça na sexta-feira, informaram as autoridades.

Em comunicado divulgado hoje, a polícia de Zurique adianta que o suspeito foi detido em casa na noite de sábado, na sequência de “intensas investigações” conduzidas pelas forças policiais, em conjunto com o Instituto de Medicina Legal da Universidade de Zurique e o Instituto Forense da cidade.

As investigações, “que levaram à identificação” do suspeito, contaram também com a cooperação do Ministério Público, é referido na nota.

Ainda segundo a polícia de Zurique, “os antecedentes e os motivos do crime” estão ainda a ser investigados.

Na sexta-feira à tarde, a polícia encontrou num hotel “de negócios”, em Letzigraben, um homem morto, com cerca de 40 anos, que segundo noticia hoje o Correio da Manhã, foi posteriormente identificado como sendo um cabeleireiro português, natural da Madeira, que vivia na Suíça há dois anos.

O jornal suíço 20 Minuten revela que a polícia foi chamada ao hotel na sexta-feira ao início da tarde, cerca das 14:00, depois de várias queixas de hóspedes por barulho num dos quartos.

Nesse quarto, a polícia encontraria, depois, o cadáver de um homem que, segundo uma fonte policial citada pelo 20 Minuten, terá sido “morto com uma faca”.