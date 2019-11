Motores Diferenças mínimas na qualificação do troféu Super Seven em Portimão Por

Um grande equilíbrio marcou a qualificação do Troféu Super Seven by Toyo Tires no Autódromo Internacional do Algarve.

Na competição em que os portuguses dividem a pista com os Caterham britânicos da 7 Race Series Francisco Villar, JJ Magalhães, Francisco Figueiredo, Bernardo Bello e José Kol Almeida destacaram-se nas classes 420R, S1600 e S1600 Business.

Após um primeiro dia marcado pela instabilidade das condições climatéricas durante as três sessões de treinos privados que tiveram lugar esta quinta-feira, os pilotos atacaram as duas sessões de qualificação de hoje com o conforto do piso seco.

A liderar este grupo e a garantir, assim, a primeira posição da grelha de partida para a corrida inaugural do fim-de-semana encontra-se Francisco Villar, que derrotou o chefe de equipa (e líder do campeonato) da Speedy Motorsport, Pedro Salvador, por incríveis três milésimas de segundo.

Logo atrás ficou José Carlos Pires, mas este cenário acabaria por sofrer alterações na Qualificação 2, com Francisco Villar a cair para o oitavo posto à geral e quarta entre os portugueses depois de encontrar “dificuldades para realizar uma volta limpa”.

Pires repetiu a segunda posição da Q1 e Pedro Salvador fez o terceiro tempo, mas o protagonismo era agora, merecidamente, de J.J. Magalhães, depois de o piloto do Seven # 21 amealhar a segunda ‘pole-position’ de 2019. Uma evolução que deixou o responsável de equipa do Team Norte, Luís Lisboa, em êxtase com o resultado, depois de na Q1 o seu piloto ter feito o quinto tempo.

Francisco Figueiredo assegurou a primeira ‘pole-position’ da carreira no Autódromo do Algarve, sensivelmente um ano após ter realizado a sua estreia no Super Seven by Toyo Tires. O piloto do Caterham # 18 fez a volta mais rápida da Q1 entre os S1600, superando pelo caminho o rival e amigo de infância, Bernardo Bello, e um Pedro Lacerda em excelente forma, que assim viu recompensado o trabalho desenvolvido com a BS Motorsport.

Na Q2, Bernardo Bello subiu uma posição para garantir que irá sair do primeiro lugar da grelha, ao passo que Luís Filipe Oliveira conseguiu o espaço suficiente para realizar uma volta limpa que lhe deu o segunda lugar, relegando, desta feita, Francisco Figueiredo para o terceiro posto.

José Kol Almeida assegurou o melhor tempo nas duas qualificações da classe Business. O piloto do Seven # 12 assegurou o tempo mais rápido das duas qualificações, à frente de Frederico Brion Sanches e Bruno Martins, que repetiram a segunda e terceira posições.

