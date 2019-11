Angola inicia em 2020 recenseamento sobre a situação agropecuária e piscatória

O Recenseamento Agropecuário e Pescas (RAPP) de Angola arranca em fevereiro de 2020, processo que conta com 25 milhões de dólares do Banco Mundial (BM) e apoio técnico do Fundo das Nações Unidas para a Agricultura (FAO).

Segundo o coordenador-adjunto do RAPP, Anderson Jerónimo, a operação terá a duração de dez meses e será executado por mais de 800 recenseadores.

O RAPP tem a coordenação do Instituto Nacional de Estatística (INE), coadjuvado pelos Ministérios da Agricultura e Florestas e das Pescas e do Mar.

Anderson Jerónimo referiu que o censo vai permitir recolher informação, inexistente até ao momento, sobre a malha produtiva e piscatória de Angola.

“Este ato marca uma fase importante, em que o país está a relançar a produção nacional, onde diversos operadores privados, estrangeiros, e demais precisam de informação para fazer os seus planos de negócio”, referiu o responsável em declarações emitidas hoje pela rádio pública angolana.

Segundo Anderson Jerónimo, os dados a serem recolhidos são importantes também para instituições de ensino e aquelas com interesse a nível do relançamento da produção, tendo em conta que “precisam de números fiáveis, com maior detalhe possível, para produzir os documentos que podem melhorar a elaboração dos planos, as estratégias e ainda permitir o maior controlo e aplicação da política pública”.

Antecedeu o censo que arranca em fevereiro de 2020, uma experiência piloto nas províncias do Uíje, Cuanza Sul, Moxico, Benguela e Cunene, que permitiu fazer o diagnóstico da situação e precaver eventuais falhas durante o processo real.